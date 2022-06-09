Відомий найкращий гравець збірної України в матчі з Ірландією

Команда Петракова мінімально здолала суперника

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко визнаний кращим гравцем матчу проти Ірландії (1: 0) В Лізі націй за версією порталу WhoScored.

Шапаренко отримав оцінку 7,9. Він віддав 64 точних передач з 69 (94 %), 4 рази пробив по воротах (2 рази - в створ), зробив 5 відборів м'яча, 1 перехоплення і 1 винос. Також у Шапаренко 3 вдалих обводки з 4 спроб.

Уже післязавтра, 11-го червня, збірна України проведе наступний матч Ліги націй - проти Вірменії. Гра відбудеться в Польщі, в місті Лодзь. Бригада арбітрів на цю зустріч також відома.