Павло Василенко

Головний тренер збірної Кюрасао Дік Адвокат пропустить матч відбору на ЧС-2026 проти Ямайки в середу, 19 листопада. Федерація підтвердила, що 78-річний фахівець покинув тренувальний збір.

Кюрасао бореться за участь у першому у своїй історії чемпіонаті світу. За один матч до кінця вони очолюють свою кваліфікаційну групу та потребують щонайменше нічиєї проти Ямайки в останньому матчі, щоб забезпечити собі кваліфікацію. Саме ямайці є головними суперниками Кюрасао за перше місце, і перемога забезпечить їм місце на чемпіонаті світу.

Причиною, через яку Адвокат покинув тренувальний табір, були особисті обставини.

Президент федерації Гілберт Мартіна висловив своє розуміння рішення Адвоката, зазначивши, що вся федерація повністю його підтримує.

Адвокат очолив національну збірну Кюрасао у січні 2024 року. Раніше він керував численними іншими національними командами, зокрема збірними Нідерландів (тричі), Росії, Бельгії, Південної Кореї, Іраку та Сербії. Він також відомий як тренер таких клубів, як ПСВ, Феєнорд, Глазго Рейнджерс і Зеніт, з яким він виграв Кубок УЄФА у 2008 році.