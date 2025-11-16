Новини матчу та поточна форма

Команда Сергія Реброва під його керівництвом мусить зібратися після розгрому 0:4 від Франції в четвер, який поклав край надіям на автоматичну кваліфікацію. Друге місце – це максимум для України, але аби пробратися до плей-оф, потрібно перемогти Ісландію на нейтральному полі у Варшаві. Це дасть Україні шанс на спокуту, враховуючи, що п’ять з попередніх семи кваліфікацій на чемпіонат світу завершилися для неї болісними поразками в плей-оф.

Синьо-жовті мають всю необхідну мотивацію, але перше завдання – фактично дістатися плей-оф, і в цьому вони можуть бути впевненими, адже українці не програли в трьох матчах проти нижчих за рейтингом суперників у цій групі (2 перемоги, 1 нічия), включно з виграшем у першому матчі.

Ісландія в кращому становищі, ніж господарі, і знає, що нічиєї достатньо для виходу до плей-оф після виїзної перемоги 2:0 над Азербайджаном у четвер. Північна нація прагне другої появи на фінальних частинах після вильоту на груповому етапі 2018 року, але мудро не заглядати надто далеко, адже Ісландія програла шість з останніх десяти міжнародних матчів (3 перемоги, 1 нічия). Така сумна статистика показує, що робота ще далека від завершення для Ісландії, чиї надії на Євро-2024 закінчилися виїзною поразкою від України на польській землі, тож тут їм доведеться подолати психологічний бар’єр.

Історія протистоянь

Україна програла лише один з шести попередніх очних матчів (3 перемоги, 2 нічиї), вигравши перший матч поточного турніру 5:3 минулого місяця.

Гаряча статистика та серії

Дев’ять з останніх 12 матчів України завершилися з голами обох команд. Одинадцять з попередніх 15 голів України забиті після перерви.

Вісім з останніх десяти ігор Ісландії завершилися з понад 2.5 голами. Усі п’ять матчів Ісландії в цій кваліфікації мали щонайменше один гол у першому таймі.

Ключові гравці та відсутні

Олексій Гуцуляк забив і асистував проти Азербайджану минулого місяця, і Україна виграла всі чотири матчі, в яких він забивав, включно з першим протистоянням.

Сверрір Інгві Інгасон забив свій перший гол за збірну майже за дев’ять років у четвер і не програє в жодному з останніх 20 матчів з голом за клуб і збірну (13 перемог, 7 нічиїх).

Прогноз

