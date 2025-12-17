Павло Василенко

Український захисник харківського Металіста 1925 Василь Кравець потрапив у жахливе ДТП на Рівненщині. На щастя для нього і його сім'ї все обійшлося.

«Я дякую Богу, що врятував наші життя. Дякую усім за підтримку, всі живі!» – написав Кравець у своєму Instagram.

За інформацією рятувальних служб, аварія відбулася ще 6 грудня на трасі М-06 сполученням Київ – Чоп неподалік населеного пункту Тараканів, що у Дубенському районі Рівненської області.

У зіткненні опинилися одразу кілька транспортних засобів, серед яких три вантажівки та легковик.

Найбільше постраждав саме легковий автомобіль, де в салоні заблокувало пасажирів. На місце події прибули бійці ДСНС, які з використанням спецінструментів звільнили жінку 1996 року народження та її малолітню доньку, 2020 року народження.

Ще одному учаснику ДТП вдалося вибратися з понівеченого авто без сторонньої допомоги.

28-річний Кравець у поточному сезоні не зіграв жодного матчу за Металіст 1925.

Раніше він виступав за Карпати, Ворсклу, Дніпро-1, Полісся, польський Лех, а також іспанські Леганес, Луго і Спортінг (Хіхон).