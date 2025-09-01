Колос припинив співпрацю з футболістом після ДТП
Ковалівці попрощалися з гравцем
близько 1 години тому
Колос офіційно повідомив про завершення співпраці з півзахисником Павлом Оріховським. 29-річний футболіст отримав статус вільного агента, а клуб подякував йому за роки виступів у команді.
Розставання з багаторічним лідером відбулося після дорожньо-транспортної пригоди, в яку Оріховський потрапив разом із дружиною на початку липня.
За час виступів у складі Колоса Павло провів 123 матчі, забив 20 голів та зробив 9 результативних передач. Він є вихованцем київського Динамо, також грав за Чорноморець, Арсенал-Київ та Рух.
Наразі Колос під керівництвом Руслана Костишина посідає третю сходинку турнірної таблиці УПЛ із 10 очками. Наступний матч команда проведе 14 вересня проти луганської Зорі (початок о 15:30).
