Ярослав Зварич, якого в медіа назвали одним з двох посередників, що допомогли працевлаштуватись екстренеру Ворскли Желько Любеновичу, відповів на звинувачення в особистих погрозах на адресу сербського фахівця. Його слова наводить «УФ».

Мені зателефонував [голова комітету етики та чесної гри УАФ] Андрій Давиденко і сказав, що хоче викликати мене і Костянтина Лемішка на допит стосовно ситуації з Любеновичем, який заявив, що йому погрожували. Одразу скажу, що це відвертий наклеп.

За 10 років роботи у футболі жоден гравець чи тренер не заявляв, що я тисну або погрожую. Цей випадок - перший і, вважаю, безпідставний.

Я нічого не боюся, готовий їхати в УАФ і пройти всі процедури. Я не дам, щоб моє прізвище фігурувало в незрозумілих історіях. Також ми підготували лист до УАФ, де все пояснили. Я буду до останнього відстоювати своє ім’я. Хоча я не розумію до чого тут комітет з етики та чесної гри, якщо я не ліцензований агент. На Любеновича ми також подамо позов до громадського суду щодо наклепу. Нехай відповідає за свої слова.

У мене і Лемішка немає агентських ліцензій. Ми партнери, але не агенти, просто консультуємо футболістів і співпрацюємо з агентами, у яких є ліцензія ФІФА, - розповів Зварич.