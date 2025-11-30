Реал Сосьєдад на своєму стадіоні приймав Вільяреал у черговому турі Ла Ліги. Гості потужно провели перший тайм, оформивши перевагу в два м'ячі: на 31-й хвилині Айозе Перес замкнув простріл Педраси з лівого флангу, а на 57-й він віддав передачу Молейро, який потужним ударом з дистанції пробив у сітку.

На 61-й хвилині Солер скоротив відставання ударом здалеку в дальній кут, а Гедеш мав шанс повторити результат, але Жуніор Рейс знову врятував команду.

На 87-й хвилині Барренечеа забив прямим ударом зі штрафного, але у компенсований час Молейро закріпив перемогу Вільяреала, завершивши атаку ударом з меж штрафного майданчика після відскоку з кутового.

Ла Ліга, 14-й тур

Реал Сосьєдад — Вільярреал 2:3

Голи: Солер, 61, Барренечеа, 87 - Перес, 31, Молейро, 57, 90+5