У матчі 13-го туру іспанської Примери Еспаньол на стадіоні Стейдж Фронт у Барселоні обіграв Севілью з рахунком 2:1.

Перший гол у матчі забив форвард каталонців Пере Мілья на 48-й хвилині другого тайму. Наприкінці зустрічі, на 84-й хвилині, Роберто Фернандес закріпив перевагу Еспаньола. Через дві хвилини захисник гостей Маркан скоротив відставання, встановивши остаточний рахунок — 2:1.

Після цього туру Севілья з 16 очками розташовується на 11-му місці турнірної таблиці, а Еспаньол з 21 очком піднявся на шосту сходинку.

Іспанія. Ла Ліга. 13 тур

Еспаньол – Севілья 2:1 (Мілья 48, Фернандес 84 – Маркан 86)