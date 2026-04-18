Вінгер збірної України забив у божевільному матчі, де воротар забив у стилі Трубіна. Відео
Гравець «молодіжки» відзначився через вісім хвилин після виходу на заміну
близько 1 години тому
У матчі 44-го туру Ліги 1 Англії український вінгер Ексетера і молодіжної збірної України Тімур Тутєров знову нагадав про себе результативною дією. У поєдинку проти Стокпорта, який завершився бойовою нічиєю з рахунком 3:3, 20-річний форвард відзначився забитим м’ячем після виходу на заміну та допоміг своїй команді залишитися у грі.
Тутєров розпочав зустріч на лаві запасних, однак отримав шанс проявити себе на 62-й хвилині, коли вийшов на поле по ходу другого тайму. Уже за вісім хвилин після своєї появи українець зумів відзначитися голом. На 70-й хвилині він вразив ворота суперника та зробив рахунок 2:2, повернувши Ексетер у боротьбу за позитивний результат.
У підсумку матч завершився результативною нічиєю, а гол українця став одним із ключових моментів зустрічі. Цікаво, що вирішальний м'яч на 96-й хвилині забив голкіпер Ексетера Байкрофт.
Для Тутєрова цей м’яч став черговим важливим епізодом у складі англійського клубу, до якого він приєднався взимку. Форвард перебрався до Ексетера 16 січня на правах оренди із Сандерленда. Термін його орендної угоди розрахований до завершення сезону-2025/26.
Наразі Ексетер продовжує непросту боротьбу за збереження місця у Лізі 1. Після 44 турів команда має 48 очок і посідає 21-ше місце у турнірній таблиці. Відставання від рятівної позиції становить лише два бали, тому кожен набраний пункт на фініші сезону має особливе значення.
У поточному сезоні 20-річний українець уже провів 15 матчів у футболці Ексетера. За цей час він записав на свій рахунок три забиті м’ячі та одну результативну передачу.
Ліга 1 (Англія), 44-й тур
Ексетер – Стокпорт 3:3
Голи: Коул, 35, Тутєров, 70, Байкрофт, 90+6 – Мазерсілл, 9, Стоукс, 29, Бейлі, 77
