Ексворотар Олександрії Георгій Єрмаков поділився враженнями про перехід до складу Маккабі Хайфа. Його слова наводить пресслужба клубу.

Я дуже радий бути тут, це великий клуб з великою історією, і я дуже радий почати тут працювати. Я знаю, що це один з найбільших клубів в Ізраїлі, з багатьма титулами. Я дивився ігри Маккабі Хайфа в ЛЧ, тому це навчило мене про клуб. Відтоді я стежу за командою, дивлюся ігри, читаю про команду.

Я дивився ігри Маккабі з Хайфи, не всі, але деякі. Я хочу допомогти команді виграти якомога більше титулів, якомога більше. Мені зрозуміло, що це великі цілі, ми повинні наполегливо працювати як команда та індивідуально, - розповів Єрмаков.