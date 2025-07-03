Віцечемпіон УПЛ приєднався до європейського клубу. якому належить
Деталі нової угоди
16 хвилин тому
Ексворотар Олександрії Георгій Єрмаков поділився враженнями про перехід до складу Маккабі Хайфа. Його слова наводить пресслужба клубу.
Я дуже радий бути тут, це великий клуб з великою історією, і я дуже радий почати тут працювати. Я знаю, що це один з найбільших клубів в Ізраїлі, з багатьма титулами. Я дивився ігри Маккабі Хайфа в ЛЧ, тому це навчило мене про клуб. Відтоді я стежу за командою, дивлюся ігри, читаю про команду.
Я дивився ігри Маккабі з Хайфи, не всі, але деякі. Я хочу допомогти команді виграти якомога більше титулів, якомога більше. Мені зрозуміло, що це великі цілі, ми повинні наполегливо працювати як команда та індивідуально, - розповів Єрмаков.
23-річний Єрмаков в минулому сезоні зіграв в 32 матчах в усіх турнірах, в яких пропустив 24 м'ячі і 15 разів зіграв на «нуль» (найкращий показник в УПЛ).
Олександрія офіційно підписала ексгравця збірної Португалії.