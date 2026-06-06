Сергій Разумовський

Потенційний трансфер Динамо зірвався ще на ранній стадії перемовин. Захисник польського Ракува Богдан Раковіцан, яким цікавився київський клуб, не захотів продовжувати кар’єру в Україні.

Раніше європейські інсайдери повідомляли, що Динамо проявляє предметний інтерес до 26-річного центрального захисника. Також з’являлася інформація про можливу пропозицію киян у розмірі 2,5 мільйона євро за футболіста Ракува.

За даними «ТаТоТаке», Раковіцан справді перебував у шортлисті Динамо. Київський клуб розглядав румунського оборонця як один із варіантів посилення центральної зони захисту. Водночас керівництво Динамо не планувало одразу пропонувати Ракуву зазначені 2,5 мільйона євро. У клубі розраховували розпочати перемовини з меншої суми.

Однак до конкретного етапу переговорів справа фактично не дійшла. Сам футболіст після успішного сезону в польській Екстраклясі привернув увагу клубів з інших європейських чемпіонатів. Через це Раковіцан відмовився від варіанту з переїздом в Україну ще на початковій стадії контактів.

Таким чином, Динамо доведеться шукати інші кандидатури для підсилення лінії оборони. Центральний захисник залишається однією з позицій, яку київський клуб може спробувати закрити під час трансферного вікна.

Богдан Раковіцан виступає за польський Ракув і є гравцем національної збірної Румунії. У 2024 році він брав участь у чемпіонаті Європи. Захисник отримав ігровий час у стартовому матчі своєї команди на турнірі проти збірної України, яку очолює Сергій Ребров. Той поєдинок завершився перемогою Румунії з рахунком 3:0.