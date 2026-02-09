Сергій Разумовський

Президент Барселони Жоан Лапорта пояснив рішення клубу офіційно вийти з проєкту Європейської Суперліги. За його словами, ініціатива виявилася нежиттєздатною та не мала реальних вигод для учасників. Про це повідомляє AS.

Лапорта наголосив, що Суперліга, по суті, означала б лише додаткові витрати без зрозумілих переваг, тому реалізувати її на практиці неможливо. Він додав, що Барселона «повернулася до європейської футбольної родини» і вже оголосила про вихід із проєкту.

Окремо президент каталонців зазначив, що клуб налагодив робочі відносини з ФІФА, а також запевнив, що з президентом УЄФА Александером Чеферіном «усе добре». За словами Лапорти, Барселона планує знову повноцінно взаємодіяти з усіма футбольними організаціями, аби сприяти сталому розвитку європейського футболу.

