Павло Василенко

Конфлікт між Кіліан Мбаппе та ПСЖ не лише не вщух після його переходу до Реал Мадрид, а й перейшов у ще гострішу фазу. Цього разу йдеться не про образи чи публічні заяви, а про мільйони євро й прямий юридичний тиск.

Як повідомляє L’Équipe, французький форвард вирішив діяти жорстко та направив судового чиновника безпосередньо до штаб-квартири ПСЖ. Причина – невиплачена частина боргу, яку клуб, попри рішення суду, досі не закрив. Мова йде про суму близько 5,9 мільйона євро, що складається з оплачених відпусток та нарахованих відсотків.

Суперечка тягнеться ще з літа 2024 року, коли Мбаппе залишив Париж і як вільний агент перебрався на «Бернабеу». Наприкінці грудня 2025 року Паризький суд з трудових спорів зобов’язав ПСЖ виплатити гравцеві загалом 60,9 мільйона євро. Основну частину – 55 мільйонів – клуб уже перерахував, але решта суми залишилася «підвішеною».

Суд постановив, що борг має бути погашений негайно, навіть у разі апеляції. ПСЖ отримав вісім днів після вручення офіційного повідомлення. Якщо цього не станеться, сторона Мбаппе може ініціювати виконавче провадження та стягнути кошти безпосередньо з рахунків клубу.

Це вже друге рішення на користь зіркового форварда: раніше аналогічний вердикт виніс і апеляційний комітет французької ліги. Більше того, суд зобов’язав ПСЖ опублікувати повний текст рішення на своєму сайті – вимогу, яку клуб досі не виконав. Поки Мбаппе грає за Реал, його головна битва з колишнім клубом точиться вже не на полі, а в судах.