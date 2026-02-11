Гравці мадридського Реала провели спільну вечерю напередодні ключових матчів у чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів. Ініціаторами зустрічі стали лідери команди Вінісіус Жуніор та Кіліан Мбаппе.

У клубі вирішили організувати таку зустріч для покращення мікроклімату в колективі та створення позитивної атмосфери перед вирішальною частиною сезону. У ресторані були присутні всі гравці команди, включаючи травмованих Едера Мілітао, Родріго та Джуда Беллінгема. Бразилець опублікував у соціальних мережах спільне фото, на якому зображені всі 24 футболісти Реала.

За інформацією Marca, першим зустріч залишив український воротар Андрій Лунін. Незважаючи на обмежену кількість ігрової практики цього сезону, голкіпер дотримується режиму та покинув ресторан до 23:00. Невдовзі після нього поїхали Арда Гюлер та Антоніо Рюдігер.