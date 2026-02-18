Сергій Разумовський

Мадридський Реал здобув виїзну перемогу над португальською Бенфікою у першому матчі стадії плей-оф Ліги чемпіонів. Поєдинок завершився мінімальною перемогою гостей — рахунок 1:0 на користь іспанського клубу.

Вирішальний м’яч у цьому протистоянні був забитий на 50-й хвилині. Автором гола став нападник мадридців Вінісіус Жуніор, якому асистував його партнер по команді Кіліан Мбаппе. Саме ця результативна дія принесла перемогу Реалу та зробила Вінісіуса ще більш видатним футболістом у рамках турніру.

Після цього забитого м’яча 25-річний вінгер піднявся на другий рядок у рейтингу бомбардирів серед бразильських футболістів за всю історію Ліги чемпіонів. У його активі вже 31 гол, і за цим показником він обійшов Кака — колишнього півзахисника Реала і Мілана, який зупинився на позначці 30 влучних ударів у турнірі.

Лідером серед бразильців залишається Неймар, який у свій час захищав кольори Барселони та Парі Сен-Жермен. На його рахунку 43 забитих м’ячі у найпрестижнішому європейському клубному турнірі.

