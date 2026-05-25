Сергій Разумовський

У матчі-відповіді плейоф за місце у першій німецькій Бундеслізі Падерборн сенсаційно обіграв Вольфсбург та здобув право виступати в еліті наступного сезону.

Перший поєдинок між командами завершився нульовою нічиєю, тож доля протистояння вирішувалася у другій грі. Для гостей усе почалося ідеально: уже на 3-й хвилині Пейчинович вивів Вольфсбург уперед.

Однак дуже швидко ситуація кардинально змінилася. Колишній одноклубник Руслана Маліновського по Аталанті Йоакім Меле примудрився за три хвилини отримати два попередження та залишив Вовків у меншості.

Граючи вдесятьох, Вольфсбург пропустив наприкінці першого тайму — у складі Падерборна відзначився Більбія. Попри тиск господарів, гостям вдалося дотерпіти до додаткового часу.

На старті екстратаймів статистика ударів була вражаючою: Падерборн мав 31 удар проти лише двох у Вольфсбурга. Загалом скромна команда завершила матч із показником у 39 ударів.

Логічною розв’язкою став гол Курди, який приніс Падерборну перемогу та путівку до першої Бундесліги. Вольфсбург, який перед плейоф повернув класичну емблему, тепер гратиме з нею вже у другому дивізіоні.

Бундесліга. Плейоф за місце, матч-відповідь

Падерборн – Вольфсбург 2:1

Голи: Більбія, 38, Курда, 100 – Пейчинович, 3

Падерборн: Займен, Браккельманн (Фелікс Гьотце, 75), Шеллер, Гансен, Мюллер (Мор, 75), Кастаньєда, Баур (Бетцнер, 99), Курда, Клаас (Тіггес, 70), Більбія, Маріно (Міхель, 70)

Вольфсбург: Грабара, Кульєракіс, Вавро (Амура, 106), Белосьян, Меле, Еріксен, Соуза, Сванберг (Паредес, 81), Кумбеді (Шііогаі, 106), Дагім (Вінд, 98), Пейчинович (Ліндстрем, 98)

Попередження: Більбія, Курда, Міхель – Меле, Перван, Віні Соуза, Сванберг, Кулієракіс

Вилучення: Меле, 14 (друга ЖК)