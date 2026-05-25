Сергій Разумовський

Еліна Світоліна розпочала виступ на Roland Garros-2026 з непростої, але важливої перемоги. Українка, яка отримала сьомий номер посіву, у першому колі здолала угорську тенісистку Анну Бондар — 3:6, 6:1, 7:6(3).

Цей матч мав для Світоліної додатковий підтекст, адже дві попередні зустрічі з Бондар завершувалися не на її користь. Українка поступилася суперниці на US Open-2025, а також програла їй цього сезону на турнірі в Мадриді. Тож у Парижі Еліна не лише стартувала з перемоги, а й узяла реванш.

Початок поєдинку склався для Світоліної непросто. У першій партії тенісистки тривалий час ішли поруч, однак у вирішальний момент Бондар додала, виграла три гейми поспіль і забрала сет — 6:3. Відповідь українки була переконливою: у другій партії вона повністю перехопила ініціативу та дозволила угорці взяти лише один гейм — 6:1.

Найбільш напруженим став третій сет. Світоліна поступалася 1:3, але зуміла переламати хід гри й повела 5:3. Подати на матч українці не вдалося, тож долю зустрічі вирішував тайбрейк. Там Еліна діяла значно впевненіше й фактично не залишила Бондар шансів — 10:3.

Завдяки цьому успіху Світоліна втринадцяте поспіль подолала стартовий раунд ґрунтового турніру Grand Slam у Парижі. Її найкращий результат на Roland Garros — чвертьфінал, до якого вона доходила п’ять разів, востаннє — минулого сезону.

Еліна стала четвертою українкою у другому колі турніру після Марти Костюк, Юлії Стародубцевої та Дарії Снігур. Даяна Ястремська завершила виступи після поразки від Жасмін Паоліні. Наступною суперницею Світоліної буде переможниця матчу між Леонією Жанжан, яка отримала вайлдкард, та Кейтлін Кеведо.

Для Світоліної це 30-та перемога в сезоні. Також вона продовжила безпрограшну серію після тріумфу на турнірі WTA 1000 у Римі. У протистоянні з Бондар українка тепер веде 3:2.