Анастасія Буджак

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв в ексклюзивному коментарі XSPORT.ua відреагував на рішення European Gymnastics повернути російським спортсменам прапор і гімн.

Спортсмен зазначив, що міжнародні спортивні функціонери вкотре знехтували базовими принципами та розповідав, як Україна має боротися проти цього кроку на міжнародній арені.

— Олеже, нещодавно Українська федерація гімнастики зверталася з відкритим листом до 50 країн-членів, закликаючи захистити базові цінності та не допускати агресорів. Але функціонери не лише проігнорували цей заклик, а й пішли далі, повернувши росіянам прапор і гімн. На вашу думку, чому українську позицію проігнорували?

— На жаль, сьогодні ми бачимо, що для багатьох міжнародних спортивних функціонерів політичні та фінансові інтереси виявилися важливішими за ті цінності, про які вони так часто говорять.

Україна вже понад чотири роки живе в умовах повномасштабної війни, наші спортсмени тренуються під обстрілами, багато хто втратив свої домівки, тренерів або близьких. Ми просимо не про привілеї, а про справедливість.

Мені прикро, що голос України вкотре не був почутий. Такі рішення створюють небезпечний прецедент і показують, що принципи можуть відходити на другий план.

— Заборонити символіку рф можуть лише закони країни-господарки турніру, але сам допуск спортсменів залишиться в силі за будь-яких умов. Враховуючи, що європейська організація вже не реагує на дипломатичні листи, на вашу думку, як мають реагувати на це українці?

— Я вважаю, що українці не повинні мовчати. Потрібно й надалі відкрито говорити про те, що відбувається, і нагадувати світу, що війна триває.

Наші спортсмени, федерації, журналісти та дипломати мають і надалі доносити правду до міжнародної спільноти. Водночас усі дії мають залишатися в правовому полі, адже саме аргументи, факти та підтримка партнерів можуть вплинути на подальші рішення.

— Ми бачимо, що відкриті звернення та заклики до совісті від нашої федерації не діють на керівництво European Gymnastics. Якими, на вашу думку, мають бути наступні, більш радикальні чи юридичні кроки Української федерації гімнастики та НОК України, щоб оскаржити цей допуск до початку великих стартів?

— Я не юрист, тому не хотів би оцінювати конкретні юридичні механізми. Але переконаний, що Українська федерація гімнастики, НОК України та державні органи мають використовувати всі можливі міжнародні правові й дипломатичні інструменти для захисту інтересів українського спорту. Також важливо об’єднуватися з іншими національними федераціями, які підтримують нашу позицію, адже спільний голос кількох країн значно важче проігнорувати.

УФГ вимагає розвести збірні України та білорусі на ЧЄ зі спортивної гімнастики.