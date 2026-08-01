Сергій Разумовський

Еліна Світоліна завершила виступ на хардовому турнірі WTA 500 у Вашингтоні. У чвертьфіналі українка, посіяна під другим номером, у двох сетах поступилася представниці Філіппін Александрі Еалі – 3:6, 4:6.

Свій шлях на змаганнях Світоліна розпочала з другого кола, де впевнено перемогла узбекистанку Поліну Кудерметову. Завдяки цьому результату тенісистка повторила найкраще для себе досягнення на турнірі у Вашингтоні.

Її наступною суперницею стала 20-річна Александра Еала – 28-ма ракетка світу та одна з головних сенсацій цьогорічного Вімблдону. На трав’яному мейджорі філіппінка вибила чинну чемпіонку Ігу Швьонтек.

У першому сеті суперниці тримали рівний темп до рахунку 2:2, після чого Еала виграла два гейми поспіль і зберегла перевагу до кінця партії. Другий сет активніше розпочала Світоліна, повівши 2:0, однак представниця Філіппін швидко зрівняла рахунок. За 4:4 Еала краще провела вирішальний відрізок і здобула перемогу.

Це була вже друга зустріч тенісисток у сезоні. У червні в Берліні Еала також перемогла українку в двох сетах. Наступним турніром Світоліної стане WTA 1000 у Торонто, де вона має дев’ятий номер посіву.

Раніше Бельгія оголосила склад на протистояння Кубка Біллі Джин Кінг з Україною: у заявці відсутня лідерка команди. Натомість Світоліна отримала виклик до національної команди.