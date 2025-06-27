Генеральний директор Динамо Дмитро Бріф розповів про деякі деталі стратегії столичного клубу. Слова менеджера передає пресслужба киян.

Уже після першої половини сезону по команді було видно, що хлопці налаштовані лише на перемогу. Тому всі наші служби працювали з розумінням того, що потрібно буде презентувати наше чемпіонство, тож готуватися почали заздалегідь.

Щодо стадіону, наступного сезону в нас багато проєктів, впевнений, здивуємо вболівальників і активностями, і інфраструктурою. Зокрема, продовжуємо працювати над посиленням інклюзивності на стадіоні.

Переконаний, усі клуби мають рухатися у цьому напрямку, адже це нагальна потреба. Маємо забезпечити можливість усім людям побачити футбол та свою улюблену команду.