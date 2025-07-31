Сергій Стаднюк

Колишній гравець Динамо, а нині – український тренер, Олександр Призетко поділився прогнозом на матчі відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи Шахтар – Бешикташ, а також Ліги конференцій Санта Колома – Полісся та Партизан – Олександрія.

Якщо «Шахтар» продемонструє той футбол, який був у Туреччині, то з «Бешикташем» вони впораються. «Олександрії» буде складно відіграти два м'ячі, пропущені від «Партизана» в першому матчі. А ось «Полісся» просто зобов'язане реабілітуватися. Після першої гри вийшов досить серйозний осад, тому за минулий тиждень в команді зобов'язані зробити висновки і житомиряни покажуть той футбол, і найголовніше результат, який вони повинні демонструвати в протистоянні з такими командами, як «Санта-Колома», – заявив Призетко в інтерв’ю Sport.ua. Олександр Призетко

Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги Європи і слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна вже у четвер, 31 липня, на сторінці події Шахтар – Бешикташ на Xsport. Початок – о 21:00.

Стежити за всіма перипетіями навколо матчів кваліфікації Ліги конференцій і слідкувати за онлайн-трансляціями ігор можна вже у четвер, 31 липня, на сторінках подій Санта Колома – Полісся та Партизан – Олександрія на Xsport. Початок – о 19:00 та 22:00 відповідно.

Раніше думками щодо матчі Полісся та Олександрії поділився авторитетний тренер Мирон Маркевич.