«Вони впораються». Ексгравець Динамо – про матчі українських клубів у єврокубках 31 липня
Вітчизняний тренер зробив міні-прогноз на зустрічі у відповідь другого раунду кваліфікації
близько 2 годин тому
Колишній гравець Динамо, а нині – український тренер, Олександр Призетко поділився прогнозом на матчі відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи Шахтар – Бешикташ, а також Ліги конференцій Санта Колома – Полісся та Партизан – Олександрія.
Якщо «Шахтар» продемонструє той футбол, який був у Туреччині, то з «Бешикташем» вони впораються. «Олександрії» буде складно відіграти два м'ячі, пропущені від «Партизана» в першому матчі.
А ось «Полісся» просто зобов'язане реабілітуватися. Після першої гри вийшов досить серйозний осад, тому за минулий тиждень в команді зобов'язані зробити висновки і житомиряни покажуть той футбол, і найголовніше результат, який вони повинні демонструвати в протистоянні з такими командами, як «Санта-Колома», – заявив Призетко в інтерв’ю Sport.ua.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги Європи і слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна вже у четвер, 31 липня, на сторінці події Шахтар – Бешикташ на Xsport. Початок – о 21:00.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчів кваліфікації Ліги конференцій і слідкувати за онлайн-трансляціями ігор можна вже у четвер, 31 липня, на сторінках подій Санта Колома – Полісся та Партизан – Олександрія на Xsport. Початок – о 19:00 та 22:00 відповідно.
Раніше думками щодо матчі Полісся та Олександрії поділився авторитетний тренер Мирон Маркевич.
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