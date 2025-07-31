Колишній тренер Металіста, Дніпра, Карпат і збірної України Мирон Маркевич поділився очікуваннями від матчів-відповідей другого раунду кваліфікації Ліги конференцій за участі Полісся й Олександрії. Тиждень тому житомиряни програли Санта Коломі (1:2), а «містяни» – Партизану (0:2).

Вартість гравців Полісся 23.55 млн євро, а їхнього суперника 3.51 млн? Гроші не грають у футбол, грають – футболісти. На жаль, зараз такий рівень наших команд. Є ще друга гра, тому я сподіваюся, що гравці Полісся зроблять висновки і зрозуміють, що командам з Андорри не можна програвати. У другому матчі Полісся повинно довести, що є сильнішим.

Ротаню непросто. Пішов Батіста, підписали лише декілька гравців, йому потрібен час, щоб побудувати команду. Що стосується Олександрії, то після 0:2 Партизан пройти буде дуже важко. Команда втратила багатьох ключових гравців, а повноцінної заміни їм нема, – проаналізував Маркевич в інтерв'ю Sport-Express UA.