Воробей: «Підопічні Дешама виглядають дуже потужно, тому вони і переможуть»
Ексгравець синьо-жовтих оцінив шанси команди Сергія Реброва проти французів
близько 2 годин тому
Колишній форвард Андрій Воробей у коментарі сайту Sport.ua не вірить в успіх збірної України у матчі відбору ЧС-2026 проти Франції.
«У матчах своєї збірної завжди чекаєш позитивного результату, проте в цій грі у «синьо-жовтих» небагато шансів на успіх. Дуже складно буде протистояти швидкісним французьким виконавцям, оскільки наш захист не такий швидкий. Тим більше, що на своєму полі підопічні Дідьє Дешама виглядають дуже потужно, тому вони і переможуть».
У четвер, 13 листопада, збірна Франції прийматиме Україну в передостанньому матчі відбору на ЧС-2026. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.
Після матчу з французами команда Сергія Реброва проведе поєдинок з Ісландією.
Зустріч запланована на 16 листопада, початок гри о 19:00 за Києвом.
