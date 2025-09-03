Павло Василенко

Минулого тижня стадіон Міллволла перетворився на місце, де багато вболівальників насолоджувалися посмішками на обличчях. У компенсований час воротар Рексема Денні Ворд залишився лежати на землі після сильного зіткнення. 32-річний гравець збірної Уельсу ненадовго втратив свідомість і його довелося винести з поля на ношах під оплески трибун.

Очікувалося серйозного розвитку подій, і негайне переведення до лікарні лише посилило занепокоєння. Здивування стало ще більшим, коли того ж вечора в інтернеті з'явилося відео, на якому він, все ще у спортивній майці, стоїть біля стійки McDonald's і замовляє їжу.

Потенційно трагічна ситуація стала вірусним курйозом. Відео про фастфуд почало поширюватися соцмережами, і шанувальники одразу ж перетворили його на хіт вихідних.

Хоча Ворд не залишив матч із серйозними травмами, лікарі підтвердили струс мозку та травму ліктя, а це означає, що зберна Уельсу залишиться без свого потенційного голкіпера у майбутньому відбірковому матчі чемпіонату світу 2026 року проти Казахстану (4 вересня).