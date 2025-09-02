Павло Василенко

В останній день літнього трансферного вікна Ноттінгем Форест оголосив про підписання гравця збірної України Олександра Зінченка, якого орендували в Арсенала. Захисник прокоментував свій перехід.

«Привіт, хлопці. Дуже радий приєднатися до Ноттінгем Форест. Дуже чекаю на сезон, що попереду. Не можу дочекатися побачити вас усіх. Уперед, Форест!» – звернувся Зінченко до вболівальників команди в Instagram.

Ноттінгем Форест орендував українця до кінця сезону 2025/26.

Для Зінченка Ноттінгем стане третім англійським клубом у кар'єрі. До цього Олександр грав у Манчестер Сіті, а згодом в Арсеналі.

З 2022 року за лондонську команду Зінченко провів 91 матч у всіх турнірах, забив три м’ячі та віддав п'ять асистів.