У заключний день трансферного вікна Олександр Зінченко залишив Арсенал і на правах оренди перебрався до Ноттінгем Форест.

Таким чином, гравець національної збірної України встановить унікальне досягнення для наших представників в Англійській Прем'єр-Лізі: він стане першим українцем, який зіграв за три різні команди чемпіонату.

Раніше Зінченко, як і Олег Лужний, мав досвід виступів лише за два англійські клуби.

Статистика українців в АПЛ за кількістю команд має такий вигляд:

3 клуби – Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Арсенал, Ноттінгем Форест)

2 клуби – Олег Лужний (Арсенал, Вулверхемптон)

1 клуб – Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Сергій Ребров (Тоттенхем), Михайло Мудрик (Челсі), Андрій Шевченко (Челсі), Андрій Воронін (Саутгемптон).

Нагадаємо, що Зінченко також є рекордсменом за кількістю зіграних матчів в АПЛ серед українців - на його рахунку 145 поєдинків (76 за Манчестер Сіті та 69 за Арсенал).