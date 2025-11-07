Сергій Разумовський

Донецький Шахтар упевнено переграв ісландський Брейдаблік 2:0, а київське Динамо розгромило боснійський Зріньскі 6:0 у третьому турі загального етапу Ліги конференцій у четвер, 6 листопада.

Завдяки цим перемогам Україна піднялася в Таблиці коефіцієнтів із 28-ої на 27-му позицію. У сумі це додало рівно один бал – максимум за один єврокубковий тиждень.

Україна обійшла Словаччину, яка має на загальному етапі лише одного представника – Слован із українцями Данилом Ігнатенком та Миколою Кухаревичем. Команда програла всі три матчі. Також збільшено відрив від Болгарії та скорочено відставання від інших конкурентів.

