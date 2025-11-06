Сергій Разумовський

У третьому турі загального етапу Ліги конференцій Шахтар у Кракові впевнено переграв Брейдаблік.

Господарі захопили ініціативу з першої до останньої хвилини. Відсток володіння «гірників» склав 73% проти 27 у суперника, удари 16:5 (у площину 4:0). Також за українським клубом солідна перевага за очікуваними голами 1.2:0.45.

Все це втілилося і в голи. Бондаренко відкрив рахунок на 28-й хвилині. Після перерви команда не збавляла темпу, і на 66-й Еліас подвоїв рахунок, тоді як Брейдаблік так і не завдав жодного влучного удару. Підсумок – впевнена суха перемога підопічних Арди Турана у межах загального етапу.

Шахтар набрав шість очок і принаймні тимчасово піднявся до топ-8. Саме перша вісімка напряму виходить до 1/8 фіналу.

Ліга конференцій. Загальний етап, третій тур

Шахтар – Брейдаблік 2:0

Голи: Бондаренко, 28, Еліас, 66

Шахтар: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар, Грам, Азаров, Назарина, Бондаренко (Глущенко, 68), Ізакі, Лукас Феррейра, Кауан Еліас, Мейрелліш (Швед, 78).

Брейдаблік: Ейнарссон - Йоунссон, Маргейрссон, Оррасон, Вальгейрссон - Юнссон (Ейнарссон, 63), Лудвікссон (Халльссон, 81), Гуннлаугссон (Стейндорссон, 70) - Інгварссон (Омарссон, 63), Торстейнссон, (Б'ярнасон, 63), Ульфарссон.

Попередження: Ейнарссон, 65

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Шахтар – Брейдаблік.