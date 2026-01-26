Павло Василенко

Іван Перішич може вдруге одягнути футболку міланського Інтера. За інформацією турецького інсайдера Екрема Конура, хорватський вінгер наблизився до повернення на «Джузеппе Меацца», а сторони обговорюють контракт, розрахований до літа 2027 року.

Очікується, що всі формальності можуть бути завершені вже наступного тижня – в останні дні зимового трансферного вікна. Ключовим фактором у переговорах залишається ситуація ПСВ у Лізі чемпіонів. Нідерландський клуб готовий відпустити досвідченого гравця у випадку вильоту з турніру.

Доля ПСВ у головному єврокубку вирішиться вже найближчим часом: у середу команда з Ейндховена прийме Баварію, і поразка означатиме завершення єврокампанії. У такому разі шлях Перішича до Серії А може бути остаточно відкритим.

Для Інтера це буде добре знайоме ім’я. Хорват уже виступав за міланців з 2015 по 2022 рік, провівши сім сезонів і ставши важливою частиною команди, яка вигравала Скудетто та доходила до вирішальних стадій Ліги чемпіонів. Його можливе повернення розглядають як спосіб додати досвіду, універсальності та глибини складу у вирішальній фазі сезону.