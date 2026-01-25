Зимове трансферне вікно відіграє ключову роль у футбольному сезоні, дозволяючи клубам заздалегідь планувати свою стратегію на літню кампанію та оцінювати можливі зміни складу.

Особлива увага при цьому надається термінам контрактів гравців. Так, у міланського Інтера є як мінімум три футболісти, чиї угоди добігають кінця найближчим часом.

Клуб не збирається продовжувати контракти з цими гравцями, що означає, що вже цього літа команду покинуть швейцарський воротар Ян Зоммер, італійський захисник Маттео Дарміан та нідерландський захисник Стефан де Врей, повідомляє Ніколо Скіра.

Зоммер захищає ворота Інтера з 2023 року, де Врей виступає за команду з 2018-го, а Дарміан приєднався до «нерадзуррі» у 2021 році.

Раніше повідомлялося, що Інтер здобув 9 перемог у 10 останніх матчах Серії А.