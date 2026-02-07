Вінгер Барселони Рафінья розповів цікаві деталі про повсякденне життя свого молодого одноклубника Ламіна Ямала.

За словами бразильського футболіста, смартфон та соціальні мережі відіграють важливу роль у житті юного таланту та є невід'ємною частиною його щоденного побуту.

«З огляду на його вік, він завжди сидить у телефоні, це нормально. Сучасне покоління завжди сидить у своїх телефонах. TikTok, Instagram, WhatsApp, музика, завжди у телефоні, завжди в навушниках.

Вранці він завжди сонний, бо, на мою думку, пізно лягає спати. Не тому, що щодня відвідує вечірки, а тому, що проводить так багато часу за телефоном, і іноді я теж пізно лягаю спати, бо теж проводжу час за телефоном. Ламін не буркотливий, але тихий. Він не багато розмовляє».