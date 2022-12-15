Льоріс: «Франція втомилася, але задоволена собою»
Втримають Мессі? Збірна Франції лише у матчі з Марокко не пропустила на ЧС-2022
Раніше кожен із суперників «Ле Бльо» забивав у ворота Льоріса
Фото - AFP
Збірна Франції здобула перемогу в півфіналі чемпіонату світу-2022 проти Марокко (2:0).
Таким чином, «Ле Бльо» вперше не пропустили на турнірі в Катарі. Для підопічних Дідьє Дешама це був шостий матч на мундіалі.
Раніше кожен з суперників команди забивав у ворота Уго Льоріса. У сітку неодмінно залітало по одному м'ячу.
Нагадаємо, Дешам – четвертий в історії тренер, який двічі виводив збірну в фінал ЧС.
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