Втримають Мессі? Збірна Франції лише у матчі з Марокко не пропустила на ЧС-2022

Раніше кожен із суперників «Ле Бльо» забивав у ворота Льоріса

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Збірна Франції здобула перемогу в півфіналі чемпіонату світу-2022 проти Марокко (2:0).

Таким чином, «Ле Бльо» вперше не пропустили на турнірі в Катарі. Для підопічних Дідьє Дешама це був шостий матч на мундіалі.

Раніше кожен з суперників команди забивав у ворота Уго Льоріса. У сітку неодмінно залітало по одному м'ячу.

Нагадаємо, Дешам – четвертий в історії тренер, який двічі виводив збірну в фінал ЧС.