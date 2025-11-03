Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд продовжує вражати своєю результативністю в Англійській Прем'єр-лізі.

У поєдинку десятого туру проти Борнмута, що завершився з рахунком 3:1, норвезький форвард записав на свій рахунок дубль і цим повторив досягнення Луїса Суареса і Роббі Фаулера.

Цей матч став уже четвертим поспіль на домашньому стадіоні, де Холанд забиває щонайменше два голи. Раніше він оформляв дублі в іграх проти Манчестер Юнайтед (3:0), Бернлі (5:1) та Евертона (2:0).

Таким чином, форвард Сіті увійшов в історію, ставши лише третім футболістом АПЛ, якому вдалося відзначитись більше одного разу у чотирьох домашніх зустрічах поспіль.

За інформацією ЗМІ, інтерес до Холанду виявляє Барселона.