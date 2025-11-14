Головний тренер збірної України Сергій Ребров у ефірі MEGOGO поскаржився на суддівство після поразки в матчі п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:4).

Я думаю, два ключових моменти. Перше, це пенальті у ворота Франції. Наскільки я дивився, гравець йшов з відкритою ногою. Як на мене, це пенальті. Але суддя вирішив, як вирішив. Пенальті у наші ворота… Так, ці два моменти – ключові у грі.

Але я не вважаю, що Франція у другому таймі створила дуже багато моментів, коли вже далася у знаки втома на гравцях. Ми дуже дисципліновано оборонялися і майже нічого не дали створити Франції. А в другому таймі, я повністю згоден, на жаль, ми програли 0:4. Але у нас є час і можливість все виправити.

Планували більше атакувати, але нас змусив суперник оборонятися дуже низько. Думаю, у другому таймі ми теж непогано грали до пенальті. І я вважаю, що взагалі цей пенальті був у ворота Франції. Я дивився – гравець ішов з відкритою ногою. На мою думку, це пенальті, але трапилося, що трапилося. Зараз дуже важливо відновитися і готуватися дуже серйозно до вирішального матчу.

Я не думаю, що перший гол нас зламав. Ви маєте на увазі пенальті в наші ворота? Так, коли пропускаєш… Але я вважаю, що взагалі швидкість збірної Франції, вона… У першому таймі ми дійсно гарно оборонялися, але в 2-му таймі вже була втома. Було важко встигати за цими швидкісними гравцями.

За рахунку 0:1 я підказав, тому що треба було забивати, трішки вище пресингувати. Я сказав двом центральним захисникам, щоб вони перемикалися на Шеркі – щоб вони висувалися, намагалися допомагати, якщо ми створюємо високий пресинг. У першому таймі ми більше перекривали зони, і, я вважаю, дуже міцно перекривали. Але коли ми пропустили, потрібно було реагувати.