Сергій Разумовський

У родині футболіста збірної Грузії Георгія Цітаішвілі відбулося поповнення.

Колишній футболіст Динамо, який на правах оренди виступає за Мец, Георгій Цітаішвілі вдруге став батьком. У футболіста народився син, а також він виховує доньку.

У родині футболіста збірної Грузії Георгія Цітаішвілі відбулося поповнення.

Колишній футболіст Динамо, який на правах оренди виступає за Мец, Георгій Цітаішвілі вдруге став батьком. У футболіста народився син, а також він виховує доньку.

У родині футболіста збірної Грузії Георгія Цітаішвілі відбулося поповнення.

Колишній футболіст Динамо, який на правах оренди виступає за Мец, Георгій Цітаішвілі вдруге став батьком. У футболіста народився син, а також він виховує доньку.

У родині футболіста збірної Грузії Георгія Цітаішвілі відбулося поповнення.

Колишній футболіст Динамо, який на правах оренди виступає за Мец, Георгій Цітаішвілі вдруге став батьком. У футболіста народився син, а також він виховує доньку.

Латвійська Лієпая офіційно оголосила про зміни у тренерському штабі першої команди. Новим помічником головного тренера став український фахівець Імад Ашур. Про це повідомила пресслужба клубу.

38-річний спеціаліст продовжить тренерську кар’єру в чемпіонаті Латвії, де працюватиме у штабі естонського наставника Владіміра Вассільєва. Саме йому Ашур допомагатиме у підготовці команди до матчів, організації тренувального процесу та роботі з футболістами.

Наразі клуб не розкриває деталей угоди з українським тренером. Зокрема, не повідомляється, на який термін розрахована співпраця сторін та які конкретні функції виконуватиме Ашур у тренерському штабі Лієпаї.

Нагадаємо, попереднім місцем роботи Імада Ашура було Полісся. У травні минулого року український фахівець залишив посаду головного тренера житомирського клубу. Після цього він певний час перебував без офіційної тренерської роботи.

На цей момент Лієпая посідає четверте місце у турнірній таблиці латвійської Вірсліги. Команда продовжує боротьбу за місця у верхній частині чемпіонату та прагне покращити свої результати в наступних турах.