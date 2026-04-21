Сергій Разумовський

Пансерраїкос здобув важливу виїзну перемогу над Панетолікосом у матчі 3-го туру етапу за виживання грецької Суперліги. Зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь гостей.

Головним героєм поєдинку став досвідчений бразильський нападник Алекс Тейшейра. Колишній футболіст Шахтаря вийшов у стартовому складі Пансерраїкоса та провів на полі 87 хвилин, за які встиг стати ключовою фігурою в перемозі своєї команди. Форвард не лише оформив результативну передачу, а й двічі відзначився сам, зробивши вирішальний внесок у підсумковий успіх гостей.

Господарі відкрили рахунок уже на 9-й хвилині завдяки точному удару Бухалакіса, однак Пансерраїкос швидко зумів перехопити ініціативу. На 25-й хвилині Рієра відновив рівновагу, після чого настав час Алекса Тейшейри. Спочатку бразилець забив на 37-й хвилині, вивівши свою команду вперед, а одразу після перерви ще раз засмутив суперника, оформивши дубль на 48-й хвилині. Уже в компенсований час Агірре скоротив відставання Панетолікоса, але врятуватися господарям не вдалося.

Для 36-річного Тейшейри це особливо важливий матч, адже після переходу до Пансерраїкоса в січні 2026 року він лише набирає форму після чотирьох місяців без клубу. Наразі в активі бразильця вже 3 забиті м’ячі та 2 результативні передачі у 12 матчах сезону, і його внесок у цю перемогу став найяскравішим підтвердженням того, що форвард залишається важливою фігурою для команди.

Після цього поєдинку Пансерраїкос здобув цінні очки в боротьбі за збереження місця в елітному дивізіоні чемпіонату Греції. Відірвався від Ларіси (24 очки проти 23).

Суперліга (Греція). Група вибування, 3-й тур

Панетолікос – Пансерраїкос 2:3

Голи: Бухалакіс, 9, Агірре, 90+1 – Рієра, 25, Алекс Тейшейра, 37, 48