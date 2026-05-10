Сергій Разумовський

У 36-му турі англійської Прем’єр-ліги Кристал Пелас на власному полі зіграв унічию з Евертоном — 2:2. Лондонці двічі поступалися в рахунку, але зуміли врятуватися від поразки в другому таймі.

Евертон дуже швидко вийшов уперед. Уже на 6-й хвилині Джеймс Тарковскі відкрив рахунок і дав гостям перевагу на старті зустрічі. Кристал Пелас відповів ще до перерви: кривдник Шахтаря Ісмаїла Сарр відновив рівновагу, і команди пішли на перерву за рахунку 1:1.

На початку другого тайму іриски знову повели. Бету забив другий м’яч Евертона та повернув команді з Ліверпуля перевагу. Втім, втримати переможний рахунок гостям не вдалося. На 77-й хвилині Жан-Філіп Матета влучним ударом зрівняв рахунок і приніс Кристал Пелас нічию.

Український захисник «ірисок» Віталій Миколенко провів у складі Евертона повний матч. Він отримав жовту картку, виконав 25 точних передач із 29, що склало 86% точності. З них 6 із 8 були виконані в останній третині поля, ще 4 передачі — до штрафного майданчика суперника.

Також на рахунку Миколенка 44 дотики до м’яча, зокрема один у штрафному майданчику суперника. Українець виграв 3 із 5 єдиноборств, серед них 3 із 4 — у повітрі. Крім того, він зробив 4 вибивання та один раз сфолив. За підсумками матчу Миколенко отримав оцінку 6.2.

У поточному сезоні Миколенко провів за Евертон 34 матчі та відзначився однією результативною передачею. Українець залишається важливим гравцем основного складу ліверпульського клубу.

Після цього результату Евертон має 49 очок і посідає десяте місце в турнірній таблиці АПЛ. За два тури до завершення сезону команда відстає від Брайтона, який замикає зону єврокубків, на чотири бали.

АПЛ, 36-й тур

Кристал Пелас – Евертон 2:2

Голи: Сарр, 34, Матета, 77 – Тарковскі, 6, Бету, 47

Кристал Пелас: Гендерсон, Річардс, Лакруа, Канво, Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл, Сарр, Джонсон (Лерма, 80), Ларсен (Матета, 65)

Евертон: Пікфорд, О'Браєн, Тарковскі, Кін, Миколенко, Іроегбунам, Гарнер, Рель (Джордж, 80), Дьюсбері-Голл (Алькарас, 90+4), Ндіає, Бету (Баррі, 70)

Попередження: Гарнер (30), Миколенко (45)