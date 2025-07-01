Сергій Стаднюк

Півзахисник Володимир Шепелєв і голкіпер Георгій Єрмаков залишили Олександрію. Про це повідомляє пресслужба клубу.

У Шепелєва сплинув терміну контракту. Півзахисник лише 23 лютого 2025 року дебютував у складі команди в матчі проти Зорі, який завершився перемогою олександрійців з рахунком 2:1. У чемпіонаті вихованець Динамо провів 12 матчів і забив один гол, ще одну гру відіграв у рамках Кубка України.

Також клубу більше не належить Георгій Єрмаков, орендований у Маккабі Хайфа. Голкіпер розпочинав у юнацькій команді Олександрії, за яку дебютував 8 березня 2023 року у матчі проти Дніпра-1. Згодом виступав за основний склад, де зіграв 41 офіційний матч і пропустив 34 м’ячі.

У вересні 2023 року Єрмаков дебютував за першу команду в Кубку України у матчі проти Руху, а вже в жовтні вперше вийшов на поле в УПЛ, зігравши проти Динамо. Влітку 2024 року було досягнуто домовленості про його повноцінний перехід до Маккабі та оренду в Олександрію до 30 червня 2025 року.

Раніше український тренер висловив думку, що Олександрія не повторить цьогорічного успіху в новому сезоні.