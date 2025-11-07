Батагов в прольоті? Легіонер Трабзонспора дізнався результати МРТ
Дебют в збірній України під загрозою
42 хвилини тому
Арсеній Батагов / Фото - ФК Трабзонспор
Центрбек Трабзонспора Арсеній Батагов може залишитись без футболу на найближчий місяць, повідомляє журналіст Ігор Бурбас в Telegram.
За результатами МРТ лікарі прогнозують, що поза грою Батагов перебуватиме близько місяця, що ставить хрест на перспективах гравця Трабзонспора дебютувати в національній команді.
Нагадаємо, що захисник отримав виклик до національної збірної України на вирішальні поєдинки відбору чемпіонату світу-2026 проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).
У поточному сезоні Батагов провів 11 матчів за Трабзонспор, не відзначившись результативними діями.
