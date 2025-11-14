Сергій Разумовський

Голкіпер Жирони та молодіжної збірної України Владислав Крапивцов отримав травму у першому таймі матчу п'ятого туру відбіркового турніру чемпіонату Європи-2027 (U-21) проти Туреччини. Воротар був змушений залишити поле до завершення першої половини гри.

На 44-й хвилині замість нього у ворота став Іван Пахолюк. 21-річний страж воріт Колоса вперше вийшов на поле у складі молодіжної збірної України саме в офіційному матчі відбору Євро-2027.

Крапивцов же провів свій другий поєдинок за команду Унаї Мельгоси у цьому відбірковому циклі, проте через травму не зміг допомогти довести гру до кінця. Тепер Владиславу належить пройти обстеження, щоб визначити серйозність пошкодження і терміни відновлення, а тренерському штабу доведеться переглядати інших кандидатів у товариському матчі з Албанією 17 листопада.

