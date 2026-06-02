Сергій Разумовський

Нападник Шахтаря Лассіна Траоре визнаний найкращим гравцем донецької команди у травні за підсумками голосування вболівальників. Про це повідомила пресслужба клубу.

Форвард із Буркіна-Фасо здобув переконливу перемогу в опитуванні, яке проходило у клубних соцмережах. За Траоре проголосували 54% уболівальників, що дозволило йому випередити інших претендентів на індивідуальну нагороду.

У боротьбі за звання найкращого футболіста місяця Траоре обійшов півзахисників Ізакі Сілву та Олега Очеретька, а також захисника Миколу Матвієнка. Усі вони також претендували на відзнаку завдяки своїм виступам у травні, однак саме результативність нападника стала вирішальним фактором для фанатів.

Минулого місяця Траоре взяв участь у чотирьох матчах Шахтаря. У цих поєдинках форвард продемонстрував високу ефективність в атаці, забивши три голи та віддавши дві результативні передачі. Таким чином, нападник безпосередньо долучився до п’яти результативних дій команди за місяць.

Для Траоре травень став одним із найуспішніших відрізків сезону. Його активність у штрафному майданчику, участь у комбінаційній грі та здатність завершувати атаки допомогли Шахтарю в заключній частині кампанії.

Загалом у попередньому сезоні 25-річний футболіст провів 19 матчів у складі «гірників». На його рахунку сім забитих м’ячів і шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що італійці можуть забрати у Шахтаря з-під носа потенційне підсилення.