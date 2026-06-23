Сергій Разумовський

Кріштіану Роналду продовжує переписувати історію чемпіонатів світу. Нападник збірної Португалії вийшов у стартовому складі на матч другого туру групового етапу ЧС-2026 проти Узбекистану та вже на початку зустрічі відзначився черговим історичним досягненням.

Для 41-річного португальця цей поєдинок став 24-м у фінальних частинах чемпіонатів світу за всю кар’єру. За цим показником Роналду поступається лише двом легендарним футболістам. Більше матчів на мундіалях провели аргентинець Ліонель Мессі, у якого 28 ігор, та німець Лотар Маттеус, який зіграв 25 поєдинків.

Втім, уже на шостій хвилині матчу проти Узбекистану Роналду встановив унікальний рекорд. Форвард зумів забити швидкий гол і став першим футболістом в історії, якому вдалося відзначитися на шести різних чемпіонатах світу.

Раніше Кріштіану забивав на мундіалях 2006, 2010, 2014, 2018 та 2022 років. Тепер до цього списку додався і чемпіонат світу-2026. Таким чином, португалець ще раз підтвердив свій особливий статус в історії світового футболу та продовжив результативну серію на найбільшому турнірі для національних збірних.

Португалія дуже активно розпочала зустріч і швидко отримала комфортну перевагу. Після голу Роналду команда не зупинилася та продовжила тиснути на суперника. Невдовзі Нуну Мендеш подвоїв рахунок, ефектно реалізувавши штрафний удар.

Станом на цей момент збірна Португалії веде у матчі проти Узбекистану з рахунком 2:0 та впевнено контролює перебіг гри. Для Роналду ж цей поєдинок уже став історичним незалежно від подальшого розвитку подій на полі.