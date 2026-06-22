Сергій Разумовський

У другому турі групового етапу чемпіонат світу-2026 збірна Аргентини здобула перемогу над Австрією та достроково гарантувала собі вихід до плейоф турніру.

Перший тайм цього матчу вийшов по-справжньому історичним для світового футболу. Уже на старті зустрічі Ліонель Мессі отримав чудову нагоду вивести аргентинців уперед, коли арбітр призначив пенальті у ворота австрійської команди. Втім, легендарний нападник не зумів реалізувати 11-метровий: м’яч після його удару пролетів поруч із правою стійкою.

Однак ця невдача не зламала Мессі. Ближче до завершення першої половини гри він усе ж відкрив рахунок у матчі та переписав історію чемпіонатів світу. Цей гол став для Ліонеля 17-м на мундіалях, завдяки чому він обійшов Мірослава Клозе та став одноосібним найкращим бомбардиром в історії світових першостей.

Після перерви обидві команди діяли значно обережніше. Аргентина намагалася контролювати хід зустрічі, тоді як Австрія шукала свої шанси в атаці, але великої кількості небезпечних моментів біля воріт суперників не виникало.

Наприкінці гри матч став відкритішим, і Мессі знову нагадав про свій клас. У боротьбі з кількома захисниками він у підкаті переправив м’яч у ворота, оформивши дубль. Тепер на рахунку аргентинця вже п’ять голів на ЧС-2026 та 18 м’ячів загалом за всю історію його виступів на чемпіонатах світу.

Завдяки цій перемозі Аргентина набрала шість очок у групі J та достроково вийшла до плейоф, оскільки вже точно не опуститься нижче другого місця. Австрія наразі має три очки, а Йорданія та Алжир, які поки залишаються без набраних балів, проведуть очний матч зранку.

Чемпіонат світу-2026. Груповий етап, другий тур

Аргентина – Австрія 2:0

Голи: Мессі, 38, 90+5

Аргентина: Мартінес, Медіна (Тальяфіко 82), Моліна, Мартінес, Ромеро (Отаменді 57), Альмада (Альварес 64), де Поль (Паредес 82), Фернандес, Мак Аллістер, Мартінес (Гонсалес 65), Мессі

Австрія: Шлаґер, Пош (Прасс 68), Алаба (Фрідль 67), Данзо, Лаймер, Шлаґер, Зайвальд, Забітцер, Шмід (Віммер 78), Ваннер (Арнаутович 68), Грегорич (Чуквуемека 85)

Попередження: Медіна, Паредес – Пош, Лаймер

Відео: MEGOGO