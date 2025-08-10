Аморім розповів, чому Манчестер Юнайтед оформив трансфер форварда РБ Лейпциг
Фахівець вірить в успіх Беньяміна Шешко
близько 2 годин тому
Головний наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморім розповів, чому клуб вирішив запросити словенського нападника Беньяміна Шешко з РБ Лейпциг.
«Він має саме ті характеристики, які нам потрібні. Бен — це гравець, якого, з усією наявною інформацією, потрібно зупиняти від роботи, а не підганяти! Це дуже важливо.
Він ще молодий, добре грає головою, вміє відкриватися по флангах, впевнений із м’ячем. У нього величезний потенціал, і він може ще багато додати.
Впевнений, що він швидко відчує себе вдома в нашому клубі. У нього правильний характер для цієї команди, і я дуже радий, що він з нами.
Він зрозуміє з першого дня і першого тренування, що перебуває у правильному місці. Він потрапляє в нове тренувальне середовище в Каррінгтоні — це також важливо. Але врешті ми повинні перемагати», – сказав Аморім.
Минулого сезону Шешко відіграв 45 матчів за свій клуб у всіх турнірах, відзначившись 21 голом та 6 результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма хоче грати в МЮ.