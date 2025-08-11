Сергій Стаднюк

Справжнім днем Ліги чемпіонів стане вівторок, 12 серпня. Саме сьогодні стане відомо, чи вийде київське Динамо до раунду плей-оф Ліги чемпіонів.

«Біло-сині» у гостьовому поєдинку на Limassol Stadium у Лімассолі зіграють проти кіпрського Пафоса. У першому матчі, який відбувся на Арені Люблін у Польщі, кияни мінімально поступилися – 0:1 після голу Андерсона Сілви на 84-й хвилині. Статистика зустрічі засвідчила перевагу українців у володінні м’ячем (55% проти 45%), але за рівної кількості ударів (по 11) кіпріоти значно частіше влучали у площину воріт (5:1). Щоправда, слід зазначити, що не всі ці спроби спричиняли проблеми для Нещерета. А у киян, наприклад, були удар Дубінчака в каркас і удар Ваната головою впритул вище воріт.

Пафос, чий чемпіонат стартує лише 23 серпня матчем проти Паралімні, мав тиждень на підготовку до гри-відповіді. Команда Хуана Карседо не проводила контрольних матчів, зосередившись на тренуваннях і відпрацюванні тактичних схем. До роботи з основним складом приєднався досвідчений новачок – 38-річний бразильський захисник Давид Луїс, і не виключено, що він вийде на поле проти Динамо.

«Динамівці» ж у перерві між матчами з Пафосом провели поєдинок чемпіонату України у Львові проти Руху. Попри значну ротацію складу, кияни здобули впевнену перемогу – 5:1, завдяки голам Михавка, Буяльського, Брагару, Яцика та автоголу Холода. Цей успіх дозволив команді Олександра Шовковського зберегти лідерство в турнірній таблиці після двох турів, маючи максимальні шість очок.

📹 Матч Пафос – Динамо покаже телеканал 2+2 та сервіс Київстар ТБ.

Після гри Динамо, у разі позитивного результату, кияни дізнаються свого наступного суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів. У першому матчі Лех на своєму полі поступився сербській Црвеній Звезді з рахунком 1:3. Вже на 9-й хвилині гості вийшли вперед завдяки голу Раде Круніча після передачі Шеріфа Ндіайє. На 34-й хвилині господарі зрівняли рахунок – Мікаель Ісхак замкнув пас Жоау Моутінью. Після перерви серби знову захопили ініціативу: на 53-й хвилині Круніч оформив дубль, а на 73-й Бруну Дуарте встановив остаточний результат зустрічі. Зараз же на поляків чекає непростий виїзд до Сербії. Чи здійснять камбек?

📹 Матч Црвена Звезда – Лех на території України покаже телеканал Спорт 1.

22:00 | Црвена Звезда – Лех Познань. Пряма трансляція