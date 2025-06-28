Сергій Стаднюк

Півзахисник Поль Погба став гравцем Монако. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Чемпіон світу-2018 підписав контракт на два сезони – до 30 червня 2027 року. Останнім клубом 32-річного гравця був Ювентус, який він залишив через допінговий скандал на правах вільного агента.

Погба народився в Ланьї-сюр-Марн, розпочав футбольний шлях у Гаврі, а пізніше перейшов до академії МЮ, де дебютував у 2011 році.

Найуспішнішим періодом у кар’єрі стало перебування в Ювентусі з 2012 по 2016 рік, де він виграв чотири чемпіонати Італії (2013 – 2016), двічі – Кубок Італії (2015, 2016) і Суперкубок Італії (2013, 2015), а також грав у фіналі Ліги чемпіонів 2015 року. У складі «б’янконері» провів 190 матчів, забив 34 м’ячі та віддав 39 результативних передач.

Повернувшись до МЮ у 2016 році, Погба віддав команді шість сезонів, провів 233 матчі, забив 39 голів і оформив 51 асист. З Манчестер Юнайтед виграв Лігу Європи та Кубок англійської ліги у 2017 році.

На міжнародній арені у складі юнацької збірної Франції U‑20 виграв чемпіонат світу 2013, здобув приз «Golden Boy», а у національній команді провів 91 матч, забив 11 м’ячів і зробив 9 асистів. Став переможцем чемпіонату світу 2018 року (відзначився голом у фіналі проти Хорватії, 4:2), виграв Лігу націй у 2021 році, грав на Євро‑2016 (фіналіст) і Євро‑2020.

На позиції Погба у Монако виступає представник країни 404 алєксандр галавін. Побажаємо удачі французу в боротьбі за основний склад! Також стало відомо, що заради гравця збірної України ПСЖ готовий позбутися ще одного представника «боліт» матвєя сафонова. Очищення Ліги 1?

Раніше також повідомлялося, що разом із Погба у Монако пройшов медогляд нерозкритий талант Барселони.