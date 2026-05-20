Сергій Разумовський

Одеський Чорноморець вдруге у 2026 році отримав від ФІФА заборону на реєстрацію нових футболістів. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної футбольної федерації, яка й зафіксувала нове дисциплінарне обмеження для українського клубу.

Перший трансферний бан Чорноморець отримав ще 6 квітня 2026 року. За умовами того рішення команда з Одеси не має права реєструвати нових гравців протягом трьох наступних трансферних вікон. Така санкція суттєво обмежує можливості клубу щодо посилення складу та планування підготовки до наступного сезону під керівництвом Романа Григорчука.

19 травня ФІФА наклала на Чорноморець уже другий трансферний бан. На відміну від попереднього покарання, нове обмеження діятиме доти, доки не буде ухвалено окреме рішення про його скасування. Це означає, що ситуація для одеського клубу залишається невизначеною, а подальші кадрові перспективи напряму залежать від того, коли і за яких умов обмеження буде зняте.

Попри проблеми поза футбольним полем, Чорноморець продовжує боротьбу за повернення до Української Прем’єр-ліги. За два тури до завершення чемпіонату Першої ліги одесити посідають друге місце в таблиці, маючи у своєму активі 59 очок. Команда зберігає перевагу в два бали над Лівим Берегом у боротьбі за другу пряму путівку до УПЛ.

Водночас Чорноморець уже забезпечив собі участь у перехідних матчах за вихід до елітного дивізіону наступного сезону. Таким чином, одеський клуб має шанс повернутися до УПЛ навіть попри кадрові та дисциплінарні труднощі, які виникли навесні.

Нагадаємо Лівий Берег скоротив відставання від Чорноморця після нічиєї одеситів з Черніговом (2:2).