Сергій Разумовський

Лондонський Арсенал здобув 41-шу перемогу у сезоні 2025/26 у всіх турнірах і повторив історичний клубний рекорд.

5 травня команда Мікеля Артети на власному полі мінімально перемогла Атлетико з рахунком 1:0 у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. За сумою двох зустрічей англійський клуб виявився сильнішим — 2:1 — та пробився до фіналу турніру.

Ця перемога стала для канонірів 41-ю у нинішньому сезоні в усіх змаганнях. Таким чином Арсенал повторив клубний рекорд за кількістю виграних матчів протягом однієї кампанії. Раніше лондонці досягали позначки у 41 перемогу в сезоні-1970/71. Тоді Арсенал оформив золотий дубль, ставши чемпіоном Англії та володарем Кубка країни.

У команди ще є шанс оновити це досягнення. До завершення сезону Арсенал проведе ще чотири матчі: три поєдинки в англійській Прем’єр-лізі та фінал Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі головного єврокубка каноніри зіграють проти переможця півфінальної пари ПСЖ – Баварія.

Фінал Ліги чемпіонів запланований на 30 травня і відбудеться у Будапешті.