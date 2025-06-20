Сергій Стаднюк

Всі півфіналісти Євро-2025 (U-19) визначаться у п'ятницю, 20 червня. Нідерланди, як і більш старші співвітчизники у протистоянні з Україною, вже гарантували собі плей-оф.

Поул-позишн у групі B зберігає Англія з двома очками, проте їй належить зіграти з беззаперечним лідером квартету. У випадку перемоги «Трьох левів» матч між Норвегією та Німеччиною, що мають по одному очку вже не матиме турнірного значення.

20:00 | U-19. Нідерланди – Англія. Пряма трансляція

20:00 | U-19. Норвегія – Німеччина. Пряма трансляція

У групі C Клубного чемпіонату світу Бенфіка українця Анатолія Трубіна спробує після стартової нічиєї набити Окленду стільки ж м'ячів, скільки й Баварія. Мюнхенців же чекає вже набагато складніший суперник в особі Боки Хуніорс.

У групі D сильнішого намагатимуться виявити переможці першого туру Фламенго та Челсі. Вже точно не при справах Михайло Мудрик, якому все ж висунули звинувачення у вживанні допінгу. Але без українців може і не обійтися. Артем Смоляков після вильоту молодіжної збірної України з Євро-2025 має доєднатися до Лос-Анджелеса. Американці у другому турі зіграють з Есперансом.