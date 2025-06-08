Визначення призерів Ліги націй і учасника Першої ліги. Що подивитися 8 червня?

Сергій Стаднюк

Неділя після туру регулярних матчів у відборі на чемпіонат світу-2026 стане днем вирішальних ігор. Календар ігрового дня розпочнеться з плей-оф за місце в Першій лізі України. Колос-2 спробує відіграти два м'ячі у протистоянні з Поділлям.

12:00 | Поділля – Колос-2. Пряма трансляція

Чернігів вийшов переможцем у багатостраждальному плей-оф за бронзу Другої ліги. Це дало команді право поборотися з Металургом за повернення до Першої ліги. Запоріжці другий рік поспіль б'ються за виживання у перехідних матчах.

13:00 | Чернігів – Металург. Пряма трансляція

У Лізі націй розіграють повний комплект медалей. Невдахи півфіналів, Німеччина та Франція, поборються за бронзу. Закриє же програму ігрового дня битва за титул між сенсаційною Португалією, яку вивів до фіналу 40-річний Кріштіану Роналду, та чинним чемпіоном Європи Іспанією. Досвід чи молодість Ламіна Ямаля?